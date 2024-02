O defesa esquerdo, de 26 anos, está em repouso domiciliário e ladeia Gonçalo Ribeiro, Marcano, Pepê e Taremi no boletim clínico dos ‘dragões’, que continuaram esta manhã a preparar o duelo com o Santa Clara, dos quartos de final da Taça de Portugal, que será retomado na quinta-feira, após ter sido interrompido em 07 de fevereiro aos 27 minutos, devido às condições adversas do relvado do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada.

Na segunda-feira, Zaidu tinha sido alvo de uma intervenção cirúrgica sem intercorrências no Hospital de São Francisco do Porto, sob liderança de José Carlos Noronha, de modo a corrigir uma rotura dos ligamentos cruzado anterior e lateral externo do joelho esquerdo sofrida durante a receção vitoriosa ao Estrela da Amadora (2-0), da 22.ª ronda da I Liga.

Gonçalo Ribeiro, Iván Marcano e Mehdi Taremi continuam em tratamento, ao passo que Pepê fez trabalho de ginásio no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, onde o FC Porto voltará a trabalhar na quarta-feira, às 10:30, sem que o treinador Sérgio Conceição faça a habitual conferência de imprensa de projeção do próximo jogo.

O FC Porto, segundo clube mais titulado da competição, com 19 troféus, e atual detentor do cetro, visitará o Santa Clara, líder destacado da II Liga, na quinta-feira, às 15:00 locais (16:00 em Lisboa), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores, num duelo dos ‘quartos’ da Taça de Portugal dirigido por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.

Nas meias-finais, o vencedor medirá forças a duas mãos com o Vitoria de Guimarães, do escalão principal, que já derrotou em casa o também primodivisionário Gil Vicente (3-1).