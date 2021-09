Sobrevivência primeiro, recuperação depois. Numa linha, estas foram as duas grandes linhas de força do setor do turismo durante o último ano e meio em que decorreram alterações que dificilmente deixarão de moldar o futuro. Segundo a Organização Mundial do Turismo, de janeiro a maio deste ano, as receitas internacionais tiveram uma quebra de 85% quando comparadas com 2019 e de 65% quando comparadas com 2020. Se os dados reais estão longe de ser animadores, as projeções para o futuro são o inverso. Segundo um inquérito realizado pela European Travel Commission (ETC) referente às intenções de viagem dos europeus, cerca de 70 % planeia viajar nos próximos 6 meses, metade dos quais apontando como destino outro país europeu.

O último relatório trimestral da ETC regista expectativas otimistas para o segundo semestre do ano, ainda que as viagens internacionais ainda fiquem 49% abaixo dos níveis pré-pandémicos e o comportamento dos consumidores tenha tido alterações significativas.

Estes dados integraram o debate no painel dedicado ao turismo na reunião do Bled Strategic Forum, tendo Portugal estado representado pelo presidente do Turismo de Portugal e da European Travel Commission, Luís Araújo. A reunião contou com vários especialistas, além de representantes oficiais como o ministro esloveno para o Desenvolvimento Económico e Tecnologia, Zdravko Počivalšek, o diretor-geral para o Mercado Interno, Indústria, Empreendedorismo e SMEs na Comissão Europeia, Kerstin Jorna, o diretor do Turismo da Eslovénia, Maja Pak e o diretor para a Europa na Organização Mundial do Turismo, Alessandra Priante.

Os participantes elencaram um conjunto de medidas e ações que consideram ser decisivas para a transformação bem-sucedida do turismo europeu, entre as quais se destacam a recuperação da confiança dos consumidores, melhoria da comunicação e articulação de políticas no que respeita às regras e restrições nas viagens resultantes da pandemia de Covid-19, uma estratégia de sustentabilidade, novos indicadores de desempenho, promoção da digitalização e a própria visão da Europa sobre o turismo deve ser repensada.

Entre 31 de agosto e 2 de setembro, o Bled Strategic Forum debateu o futuro da Europa. O Bled Strategic Forum foi criado em 2006 e tornou-se uma conferência de referência no plano internacional, reunindo participantes de vários quadrantes da sociedade.