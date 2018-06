Com esta cotação, os títulos do banco atingiram um valor ainda mais baixo do que o verificado durante a crise de confiança na entidade no outono de 2016, quando se temia que as sanções milionárias da justiça norte-americana colocassem em perigo o seu financiamento.

Posteriormente, as ações do Deutsche Bank recuperaram e, às 11:00 TMG (12:00 em Lisboa), perdiam 2,45% para 8,98 euros.

Segundo os analistas, os investidores temem que o plano de reestruturação posto em prática pela entidade não ofereça os resultados esperados.

A mudança operada em abril na presidência do banco, quando Christian Sewing substituiu John Cryan, não parece ter afastado a desconfiança dos investidores.