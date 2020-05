“Os valores vão ser usados para atividadades corporativas gerias, e vão fortalecer a posição de liquidez do banco na implementação do Instrumento de Mitigação do Impacto da Pandemia no Comércio (PATIMFA), no valor de 3 mil milhões de dólares”, cerca de 2,7 mil milhões de euros.

De acordo com o presidente do banco, Benedict Oramah, citado no comunicado enviado à Lusa, o valor final do negócio, cerca de 830 milhões de euros, e o relativamente curto período em que os fundos foram angariados reflete a boa imagem e confiança na solidez financeira do Afreximbank e a sua importância para o continente.

O número de mortos da covid-19 em África subiu hoje para os 2.556, com mais de 75 mil infetados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia naquele continente.

De acordo com o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), nas últimas 24 horas, o número de mortos subiu de 2.475 para 2.556, enquanto os infetados com covid-19 passaram de 72.336 para 75.447.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.