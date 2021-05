“Estamos a assistir a três mudanças fundamentais nas viagens, uma vez que as pessoas têm mais flexibilidade e menos constrangimentos”, disse o líder da empresa, adiantando que se pode “viajar em qualquer altura, viajar para mais destinos e fazer estadias mais longas”.

Além disso, a plataforma está a melhorar o “serviço para facilitar a integração das viagens na vida das pessoas e para que mais pessoas se tornem anfitriãs”.

Numa apresentação hoje, o CEO da Airbnb deu conta de várias alterações geradas pelo aumento de flexibilidade, que acontece com o crescimento do teletrabalho.

“A Airbnb está a introduzir três novas características para a pesquisa na plataforma: ‘Datas Flexíveis’, ‘Correspondência Flexível’ e ‘Destinos Flexíveis'”, adiantou o grupo, num comunicado também divulgado hoje.

Assim, a inovação ‘Datas Flexíveis’, “que começou a ser implementada em fevereiro, torna mais fácil encontrar os melhores lugares para ficar se o viajante tiver flexibilidade quando se trata de organizar a viagem”, sendo que “em vez de procurar datas fixas, pode agora procurar uma escapadinha de fim-de-semana, uma semana de férias ou mesmo uma estadia de um mês. Desde que a ferramenta foi lançada, já houve mais de 100 milhões de pesquisas usando este critério”, referiu a plataforma.

Já com a ‘Correspondência Flexível’ a Airbnb possibilita “uma seleção mais ampla de resultados de anúncios quando se procura um lugar para ficar, exibindo casas fora dos parâmetros de pesquisa”.

Por fim, os ‘Destinos Flexíveis’ são “uma nova forma de planear viagens”, à procura de “um lugar único, e não tanto viagens para um destino específico”.

“Por exemplo, os ‘ryokans’ aparecem se se procura a partir do Japão ou castelos se se procura a partir de Espanha. Desde as casas de árvores aos vagões, a Airbnb oferece mais de 170.000 alojamentos únicos à escolha e a procura destes alojamentos únicos cresceu 94% até agora em 2021, em comparação com o mesmo período em 2019″, adiantou a plataforma.

Também para os anfitriões irá haver alterações, com “um novo processo de inscrição como anfitrião que foi simplificado de dezenas de passos para apenas 10″ e o atendimento ao cliente “passa de 11 para 42 idiomas”.