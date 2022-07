Num comunicado, a Alibaba Cloud disse que o novo centro, inaugurado na quinta-feira em parceria com a Teleperformance, vai disponibilizar apoio pós-venda a 88 países nas três regiões.

O diretor-geral do serviço técnico internacional da Alibaba Cloud, Li Jin, disse que o centro do Porto “representa um novo reforço da capacidade de apoio técnico no estrangeiro” para a empresa chinesa.

O centro vai ajudar a Alibaba Cloud a “servir os mercados estrangeiros de forma mais eficiente e inteligente”, acrescentou Li Jin.

O centro de serviços do Porto é o primeiro de três centros internacionais que a empresa decidiu criar. Os outros dois, na Cidade do México e na capital da Malásia, Kuala Lumpur, deverão abrir ainda este ano, referiu o comunicado.

A Alibaba Cloud sublinhou que as três cidades são “centros locais de tecnologias de informação com ricas reservas de talento, convenientes para a criação de grandes centros de serviço com capacidades multilinguísticas”.

A presidente da unidade internacional da Alibaba Cloud, Yuan Qian, sublinhou que os novos centros vão ajudar a empresa chinesa a melhor “compreender e respeitar as regras sobre segurança de dados de diferentes países”.

A Alibaba Cloud faz parte do grupo tecnológico chinês Alibaba.