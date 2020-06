À saída de uma reunião com o líder do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, o presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto (ABZHP), António Fonseca, denunciou que está a haver “batota fiscal” na cidade do Porto e com bares que alteraram os CAE (Classificação Portuguesa de Atividades Económicas) para café, mas que funcionam como bares e não estão a cumprir as regras de distanciamento.

“A batota é precisamente os estabelecimentos que eram bares e passaram a cafés e começaram a funcionar praticamente como bar; só que alteraram o CAE para café ou acrescentaram o CAE e puseram como principal o café, o que não é a mesma coisa”, declarou António Fonseca, lamentando que haja empresários e proprietários que não estão a ser “responsáveis”.

Abrem “tipo café” e o “fluxo e aglomerado de população está lá na mesma sem condições absolutamente nenhumas. (…) Isto acaba por ser uma batota fiscal, porque isto faz com que haja muita fuga ao fisco”, resume, referindo que basta dar uma volta pela Baixa para notar esse fenómeno "não só no Porto, mas em todo o país”.

O responsável pediu ao primeiro-ministro para que ponha os ministros na “ordem” no sentido de ouvir as reivindicações que os empresários empresários do setor dos bares discotecas já pediram em maio.