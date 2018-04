“A câmara está muito acima do seu limite de endividamento, mas isto desde há 10 anos, devido a uma situação herdada e que está a ser regularizada e estamos a cumprir com todos os nossos compromissos financeiros”, afirmou o presidente da autarquia, Ricardo Rodrigues, em declarações à agência Lusa.

Segundo o relatório do Conselho de Finanças Públicas (CFP) sobre a 'Execução Orçamental da Administração Local 2017', divulgado hoje, o município de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, está no lote de cinco autarquias com dívida total três vezes superior à média da receita corrente líquida entre 2014 e 2016 (rácios de 300%), ou seja, que segundo a Lei das Finanças Locais (LFL) estão em rutura financeira.

O presidente da autarquia micaelense sublinhou que a câmara "esteve em rutura financeira", mas "atualmente não está e tem dinheiro para salários, para pagar fornecedores e para amortizar a dívida além" do montante que estava contratualmente definido, fruto de "uma gestão muito cautelosa".

"Entrámos em reequilíbrio financeiro e estamos com um programa de reajustamento. De 2015 para 2016 transitámos com saldo positivo de 800 mil euros. E, no último ano, à volta de 400 mil euros. Isto tem permitido amortizar mais dívida do que aquela a que estávamos contratualmente obrigados", explicou o autarca socialista, reeleito nas últimas autárquicas.

Ricardo Rodrigues lembrou que a dívida da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo "foi contraída no executivo camarário social-democrata".

A dívida total dos municípios melhorou em quase 500 milhões de euros em 2017, mas 27 continuam acima do limite legal previsto e, desses, cinco estão em situação de rutura financeira, segundo o Conselho de Finanças Públicas (CFP).