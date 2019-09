O responsável referiu que uma saída sem acordo também afeta a informação a que os bancos têm acesso, nomeadamente nos seus sistemas tecnológicos.

“Se tivermos um cenário de ‘no deal’, tudo deixa de fazer parte do mercado único e isso também afeta os fluxos de informação e de dados”, realçou, notando que essa situação “não se muda de um dia para o outro” e, por isso, os bancos tiveram de o acautelar.

A EBF agrega 32 associações bancárias nacionais na Europa — entre as quais a Associação Portuguesa de Bancos — que, ao todo, representam cerca de 3.500 bancos europeus, num total de quase dois milhões de funcionários.

O cenário de um ‘Brexit’ desordenado vai, aliás, ser tema central na reunião de ‘rentrée’ do colégio da Comissão Europeia, que decorre hoje em Bruxelas, com o executivo comunitário a adotar uma sexta comunicação sobre medidas de contingência para essa eventualidade.

No quadro do trabalho de preparação e contingência para o cenário de uma saída do Reino Unido do bloco europeu em 31 de outubro sem acordo, a Comissão irá então adotar uma nova comunicação, a sexta, sobre os preparativos da UE a 27 para uma saída desordenada dos britânicos, incluindo ajustamentos a medidas de contingência já existentes.

Ao mesmo tempo, um projeto de lei para adiar o ‘Brexit’ para evitar uma saída sem acordo em 31 de outubro vai ser debatido hoje com o objetivo de concluir em poucas horas todas as etapas do processo na Câmara dos Comuns.

Uma moção aprovada na terça-feira à noite por 328 votos a favor e 301 contra retirou ao Governo britânico o controlo sobre a agenda parlamentar de hoje e dá a este grupo de deputados a oportunidade para apresentar um projeto de lei e acelerar o processo de aprovação para que todas as etapas sejam concluídas até ao final da tarde.