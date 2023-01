A empresa estatal búlgara de distribuição de gás natural, Bulgargaz, assinou um acordo com a turca Botas para ter acesso àquele combustível fóssil, com vista a encontrar novas vias após a interrupção do fornecimento russo em 2022.

O acordo, assinado na presença dos ministros da Energia dos dois países, será válido por 13 anos. "Vai permitir-nos comprar gás a todos os produtores do mundo e descarregá-lo na parte turca", explicou o governante búlgaro Rossen Hristov, segundo a agência de notícias BTA. O Governo da Bulgária já estimava no final de 2022 que esta aproximação implicaria no acesso do país a um máximo de 1.000 milhões de metros cúbicos de gás por ano. Até a Rússia lançar a ofensiva militar na Ucrânia, a Bulgária dependia quase totalmente do fornecimento de gás russo.