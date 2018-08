De acordo com indicações da União Europeia, a liberalização do mercado ferroviário europeu inicia-se em 2019 e tem um período de adaptação até março de 2020, o que significa que qualquer operador estrangeiro pode atuar em Portugal e concorrer diretamente com a CP, explicou à Lusa Manuel Tão, especialista em economia dos transportes, da Universidade do Algarve.

“Há aqui uma tempestade perfeita. Há uma situação que vem de trás, de subinvestimento na infraestrutura, subinvestimento no operador estatal e um novo quadro institucional que advém das diretivas comunitárias e que nos remete para uma situação de liberalização da operação”, salientou.

À semelhança do que acontece já nos aeroportos com as companhias aéreas, os operadores ferroviários, inclusivamente ‘low cost’, tal como os aviões, “vão tornar-se muito comuns e vulgares”, exemplificou.

“Isso remete-nos para uma situação completamente nova, que não foi pensada atempadamente pelo poder político. O poder político em Portugal nunca se preocupou com aquilo que estava previsto há muito, que é a liberalização do transporte ferroviário, e o que nos vai acontecer, no fundo, é que vamos ser confrontados com uma situação nova para a qual não estávamos preparados”, disse.

Manuel Tão realçou que a situação atual “resulta de opções políticas, desde a entrada de Portugal na União Europeia, em que o caminho de ferro nunca teve investimento, ao contrário das estradas”.