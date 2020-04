Relativamente às empresas marítimas, a Comissão Europeia quer alterar, também temporariamente, o regulamento relativo às estruturas portuárias, visando “dar aos Estados-membros e às autoridades portuárias a flexibilidade necessária para adiar, reduzir ou suprimir as taxas de utilização das infraestruturas portuárias pelos utilizadores dos portos, se assim o desejarem”.

Ao nível rodoviário, Bruxelas propõe uma suspensão temporária das regras da UE em matéria de tempos de condução e de períodos de descanso, visando garantir “a flexibilidade” que o setor necessita para “manter as mercadorias em circulação na Europa”.

Esta última isenção das normas entra primeiro em vigor nos 11 Estados-membros que a solicitaram à Comissão, esperando-se que outros nove países também a adotem nas próximas semanas.

“As medidas introduzidas para proteger a saúde pública tornaram difícil para alguns operadores de transportes, indivíduos e administrações nacionais o cumprimento de certas formalidades exigidas pela legislação da UE, como a renovação das licenças”, observa a Comissão Europeia.

Por essa razão, com o pacote hoje adotado, “todos os modos de transporte beneficiarão […] da prorrogação da data de validade de certos certificados, licenças e outras autorizações”, bem como do adiamento de “certos controlos periódicos”.

Para a comissária europeia do setor dos Transportes, Adina Vălean, estas propostas “permitem que as empresas do setor se comecem a concentrar na sua tão necessária recuperação”.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.