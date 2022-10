Segundo um comunicado da organização, “as exportações cresceram 37% em 2021, representando 3,8% do total de exportações nacionais, atingindo o valor recorde de 2,3 mil milhões de euros”.

“O aumento de volume de negócios, com um crescimento de 30% em relação a 2020, representa 2,6% do PIB [Produto Interno Bruto]”, adiantou a Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista (CMM), que tem sede em Coimbra.

A associação empresarial também destacou na nota “o crescimento histórico do setor da construção metálica em todas as vertentes, nomeadamente no número de postos de trabalho diretos, no volume de negócios e no valor das exportações”.

“Com cerca de 35 mil postos de trabalho diretos, a construção metálica atingiu o valor recorde de 5,6 mil milhões de euros, que representa um crescimento de 5,2% face a 2020”, sublinhou.

Segundo Luís Simões da Silva, presidente da CMM, ”os números do setor da construção metálica de 2016 a 2020 demonstram a evolução contínua deste setor com crescimentos médios do volume de negócios de cerca de 5% ao ano e do volume de exportações de cerca de 1,5% ao ano”.

“O ano de 2021 apresentou valores históricos”, referiu o responsável, considerando que os dados apurados “demonstram a capacidade, o dinamismo e a resiliência do setor em enfrentar e ultrapassar os constantes desafios que a conjuntura internacional lhe tem colocado”.