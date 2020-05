Os mil milhões de euros dizem respeito à linha de apoio à economia, sobre a qual a presidente da SPGM disse ter, até àquela data, autorização para conceder garantias até 6,2 mil milhões de euros.

A presidente da sociedade afirmou não ter ainda dados disponíveis sobre todos os processos para apresentar aos deputados, mas disse que na primeira linha de crédito a taxa de aprovação foi de 94%, porque decorreu "um longo período de tempo em que as candidaturas foram entrando e sendo analisadas".

A presidente da SPGM sublinhou ainda que, de 30 de março a 17 de abril, a sociedade que gere as garantias do Estado recebeu cerca de 3.000 candidaturas, um número que subiu para cerca de 40.000 dos dias 17 a 21 de abril, algo que obrigou o sistema a encerrar de forma a processar as candidaturas recebidas.

A presidente da SPGM afirmou crer que "foi por isso que houve um acumular tão grande de candidaturas para o dia 17 de abril", dado que nesse dia, no portal da sociedade, foram alteradas "as condições da linha" e, portanto, "as condições técnicas" de introdução de dados, correspondente à alteração da primeira linha de crédito de 3.000 milhões de euros para 6.200 milhões.

Beatriz Freitas referiu que a sociedade teve "em dois dias o trabalho de dois meses" devido aos processos para apoio às empresas no âmbito da pandemia de covid-19, e que em dado momento foram recebidas 17 mil candidaturas em cinco horas.