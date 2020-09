Previsto está, também, que este desvio do IVA, assim como o cenário macroeconómico da UE, só melhore a partir de 2021, mas ainda não é possível antecipar os dados referentes a este imposto dadas as “incertezas” do surto, explica a Comissão Europeia no documento.

Certo é que, em 2018, os países da UE perderam cerca de 140 mil milhões de euros em receitas do IVA não cobradas, sendo estes os dados mais recentes e fechados do relatório.

“Em termos nominais, a diferença global do IVA da UE diminuiu ligeiramente em quase mil milhões de euros para 140,04 mil milhões de euros em 2018 [face ao ano anterior]”, explica a instituição no relatório.

“Esta tendência descendente deveria continuar por mais um ano, mas a pandemia deverá reverter a tendência positiva”, acrescenta.

No que toca a Portugal, o país perdeu quase 1,9 mil milhões de euros em 2018 com o desvio do IVA, o equivalente a uma diferença de 9,6%.

O comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, vinca em comunicado de imprensa que os dados hoje divulgados “mostram que os esforços para acabar com as oportunidades de fraude e evasão ao IVA têm vindo a progredir gradualmente, mas é necessário muito mais trabalho”.

“A pandemia alterou drasticamente as perspetivas económicas da UE e deverá também levar a uma enorme queda nas receitas do IVA. Neste momento, mais do que nunca, os países da UE não podem permitir estas perdas, [razão pela qual] é preciso intensificar a luta contra a fraude ao IVA com uma determinação renovada, ao mesmo tempo que são simplificados os procedimentos e melhorada a cooperação transfronteiriça”, adianta Paolo Gentiloni.

Em 2018, os países da UE com maior desvio do IVA foram a Roménia (33,8%), seguida da Grécia (30,1%) e da Lituânia (25,9%), enquanto os que tiveram menores diferenças foram a Suécia (0,7%), Croácia (3,5%), e Finlândia (3,6%).

Em termos absolutos, as maiores lacunas do IVA foram registadas em 2018 em Itália (35,4 mil milhões de euros), no Reino Unido (23,5 mil milhões de euros) e na Alemanha (22 mil milhões de euros).