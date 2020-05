Ainda assim, a vice-presidente do executivo comunitário ressalvou aos eurodeputados que estes são sempre “números estimados”, desde logo porque “nem todos os regimes [de auxílios estatais] têm orçamentos determinados”.

“Também não se pode assumir que todo este montante está a ser distribuído” às empresas dos Estados-membros, apontou a responsável, numa alusão aos diferentes tipos de ajudas estatais existentes.

Com estas regras mais ‘flexíveis’ para as ajudas estatais, adotadas devido ao surto de covid-19, “tornaram-se mais evidentes as discrepâncias” entre os apoios que cada país pode prestar às suas economias, admitiu Margrethe Vestager, garantindo porém que Bruxelas está a avaliar eventuais desequilíbrios no mercado interno europeu.

Adotado em meados de março passado, este enquadramento europeu temporário para os auxílios estatais alarga os apoios que os Estados-membros podem prestar às suas economias em altura de crise gerada pela pandemia, em que muitas empresas, especialmente as de pequena e média dimensões, enfrentam problemas de liquidez.

Em causa estão medidas como subvenções diretas ou apoios em benefícios fiscais de até 850 mil euros por empresa, garantias públicas para empréstimos e ainda recapitalizações de companhias, suporte este que deve ser utilizado apenas como último recurso.

