O presidente da CP afirmou também que a empresa vai apostar na "criação do centro tecnológico da ferrovia em Guifões, Matosinhos".

"Existe neste momento uma comissão instaladora que constitui a CP, a IP [Infraestruturas de Portugal], a Metro do Porto, a academia, com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, e a Câmara de Matosinhos" para fomentar a formação profissional com vista a "construir uma infraestrutura industrial ferroviária nacional".

Nuno Freitas salientou que "é um projeto que vai unir os setores públicos e privados, unir a academia portuguesa, permitindo criar a capacidade industrial ferroviária.

"Fazemos isto para repor os níveis de serviço, nomeadamente regularidade, pontualidade, limpeza e conforto. Procuramos construir uma CP única, eficaz, mais eficiente, sustentável e tecnologicamente avançada", concluiu.