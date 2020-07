Os Correios de Portugal "estão desde o início de abril a reforçar as equipas com mais de 800 elementos, a maioria dos quais em funções de carteiro", referem os CTT, em comunicado, acrescentando que "durante todo o período da pandemia" a empresa continuou próximo da população, "na linha da frente, recompondo as suas operações e as suas equipas para garantir a prestação continuada dos seus serviços e mantendo uma elevada intensidade de contratação de trabalhadores".

"O reforço ao nível dos recursos humanos, seja com contratos a termo para substituição de férias, com novos contratos por abertura de vagas programadas ou por aumento da atividade de encomendas, visou também suprir necessidades temporárias, um pouco por todo o país, para compensar o crescimento do absentismo resultante da situação de pandemia", referem.

No final do primeiro trimestre, os CTT contavam com 12.010 trabalhadores e "mantêm-se em constante processo de recrutamento de carteiros em várias regiões do país, para garantir o reforço da qualidade do serviço aos clientes".