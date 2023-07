As exportações e as importações diminuíram 6,9% e 4,1%, respetivamente, em maio face ao mesmo mês de 2022, destacando-se as quebras nas exportações de fornecimentos industriais e nas importações de combustíveis, anunciou hoje o INE.

"Em maio de 2023, as exportações e as importações de bens registaram variações homólogas nominais de -6,9% e -4,1%, respetivamente (-3,3% e -6,0%, pela mesma ordem, em abril de 2023)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) nas "Estatísticas do Comércio Internacional". Este é o segundo mês consecutivo de quebra nas transações de bens de Portugal com os mercados externos, que já não recuavam desde os primeiros meses de 2021.