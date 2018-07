A Farfetch, plataforma portuguesa de compras de moda nacional e internacional de marcas de luxo, adquiriu a CuriosityChina, uma empresa de marketing digital que amplifica marcas premium e de luxo em plataformas digitais na China.

"A Farfetch, plataforma líder global para a indústria da moda de luxo, adquiriu a CuriosityChina, uma tecnológica que foca a sua actuação na amplificação de marcas ‘premium’ e de luxo através de plataformas digitais na China", anunciou hoje em comunicado a empresa liderada por José Neves.

A CuriosityChina, empresa de marketing digital, tem uma lista de clientes de mais de 80 marcas e empresas e "oferece as melhores soluções disponíveis no mercado às marcas internacionais de topo que querem expandir para a China ou chegar a potenciais clientes chineses que estão a sair para outros mercados", acrescenta a Farfetch.

A CuriosityChina vai permitir que a plataforma de e-commerce de moda ofereça serviços adicionais a parceiros de marcas de luxo que operam no ambiente de marketing digital em rápida mudança. Os termos da transação não foram divulgados.

Com esta compra, "a Farfetch combina o conhecimento e investimento significativo em tecnologia, e-commerce e operações, com as melhores práticas em Customer Relationship Management (CRM) social e marketing digital da CuriosityChina, para oferecer aos seus parceiros um novo conjunto de serviços ‘plug-and-play’ através da sua unidade de negócio Black & White”, escrevem.

A empresa, com sede em Londres, tem parcerias com mais de 700 boutiques em todo mundo e mais de 1000 designers contratados em cerca de 38 países.

Até agora, durante este ano, a plataforma — um dos “unicórnios” portugueses — assinou uma parceria estratégica com a Chanel; entrou numa joint venture com o Chalhoub Group, um dos maiores distribuidores de artigos de moda e luxo no Oriente Médio; e fechou um acordo com a Burberry para expandir a sua distribuição global de e-commerce e lançar um serviço de entregas em Londres.

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt