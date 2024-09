O ministro da Presidência manifestou hoje a disponibilidade do Governo para encontrar uma "possibilidade de compromisso" com os partidos no parlamento que permita a aprovação da proposta de Orçamento do Estado para 2025.

“Nós temos uma disponibilidade sincera, leal, para encontrar uma possibilidade de compromisso no parlamento que permita a aprovação do Orçamento do Estado”, salientou António Leitão Amaro, à saída de uma visita ao primeiro centro de atendimento da Estrutura de Missão da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que começou hoje a funcionar, em Lisboa. Leitão Amaro reiterou que o Governo está disponível para “continuar a prestar informação ao longo deste processo” a todos os partidos, sobre todas as questões que tenham sobre o Orçamento do Estado. “Os portugueses saibam que pelo Governo há Orçamento do Estado para 2025 aprovado”, sublinhou. O ministro da Presidência defendeu que “isso implica disponibilidade sincera” para alcançar compromissos com os vários partidos relativamente a várias matérias, nomeadamente “propostas fundamentais que o Governo já fez para o IRS Jovem ou IRC”. “Nós estaremos com lealdade à conversa que deverá existir nas mesas negociais, com lealdade, disponíveis, proativos, para chegar a um compromisso que viabilize o Orçamento de Estado para 2025”, concluiu.