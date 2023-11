De acordo com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em outubro estavam registadas 303.356 pessoas nos centros de emprego do Continente e regiões autónomas, número que representa 66,3% de um total de 457.753 pedidos de emprego”.

Este valor representa um aumento de 4,9% (+14.231 pessoas) relativamente a outubro de 2022 e de 1,1% (+3.243 pessoas) face a setembro.