De acordo com o “Inquérito ao Contexto Empresarial” da AIP, referente a junho, “75% das empresas exigem o retorno do banco de horas individual, negociado no interior das empresas”, enquanto “81% defendem o ‘lay-off’ e destas 77% preferem a continuidade do ‘lay-off’ simplificado”.

A AIP concluiu ainda que as médias empresas são as que demonstram mais resiliência à crise provocada pela pandemia, no entanto, “89% continuam a evidenciar uma posição refratária à fusão ou entrada de novos negócios” e 82% não pretendem vender a empresa ou participações.

Em junho, 26% das empresas conseguiram “aumentar ou manter” o volume de negócios.

Por sua vez, em comparação com maio, o número de empresas que despediram ou pretendem despedir (26,7%) “manteve-se estabilizado”.