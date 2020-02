Segundo a informação avançada pelo jornal Público, o PS vai juntar-se aos restantes partidos que já tinham anunciado projetos-lei para votação na Assembleia da República quanto às comissões cobradas pelos bancos. Estas visam particularmente os custos que transferências na plataforma MB WAY passaram a ter.

No entanto, ao contrário das propostas do BE, o partido que iniciou o debate, do PCP e do PAN, que pretendem acabar com as comissões, o PS vai apenas procurar limitá-las.

Segundo o mesmo jornal, o projeto dos socialistas defende a limitação da “cobrança de comissões pelos prestadores de serviços de pagamento nas operações de levantamento de fundos, realização de pagamentos de serviços ou de transferências, ou através de plataformas electrónicas de natureza financeira operadas por terceiros”.

Quer isto dizer que a proposta do PS não visa diretamente as comissões de conta que os bancos cobram aos seus clientes, mas apenas os custos que começaram a ser implementados no último ano nas transferências feitas por MB WAY.