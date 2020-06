O trabalho, o primeiro do PROSPER – Center of Economics for Prosperity, é da responsabilidade da professora Joana Silva e será esta semana apresentado pela Católica Lisbon Business & Economics.

Neste estudo, enviado à Lusa, onde se afere quem serão os principais prejudicados pela crise em Portugal, estima-se “que os novos programas que foram alargados para apoiar o emprego e as famílias pelas perdas causadas pela pandemia da covid-19 poderão custar quase 3,5 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 2% do PIB, com o designado ‘Programa de ‘lay-off’ Simplificado’ a abarcar sensivelmente metade desse montante considerando um período de duração dos apoios de cerca de três meses”, lê-se no estudo.

Os autores analisaram dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), do Banco de Portugal (BdP), da Segurança Social, IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional e DGERT - Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, entre outros, bem como as diversas medidas que foram sendo anunciadas pelo Governo.

Assim, estimam que sejam perto de 800 mil os trabalhadores abrangidos por esta medida.

“Mais de 110 mil empresas, com um quadro de pessoal de cerca de 1,3 milhões de funcionários, já solicitaram este apoio extraordinário [‘lay-off’]. O programa está a custar cerca de 565 milhões de euros por mês (0,27% do PIB de 2019), acrescidos de 700 milhões de euros (0,33%) relativos a um mês adicional de apoio à normalização da atividade das empresas, de acordo com o avançado no Programa de Estabilidade de 2020 (Ministério das Finanças, 2020)”, recordou o estudo.