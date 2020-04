O presidente do México, Andrés López Obrador, disse que concordou com a proposta do Presidente norte-americano, Donald Trump, de que os Estados Unidos vão compensar o que o México não pode adicionar ao corte proposto durante as negociações da OPEP.

Em causa está o acordo estabelecido entre os países produtores de petróleo, que concordaram, com exceção do México, em reduzir a produção mundial em 10 milhões de barris por dia, cerca de 23% da produção total diária.

No entanto, a entrada em vigor ficou pendente de ser vinculado pelo México.

Neste âmbito, o Presidente dmexicano conversou, na quinta-feira, com o congénere dos EUA, Donald Trump, e concordaram que o México reduz a sua produção de petróleo em 100.000 barris por dia e que os EUA vão adicionar um corte de 250.000 barris por dia ao que já tinham aceitado reduzir.

Esta solução visa dar resposta ao facto do México se recusar a reduzir 400.000 barris por dia na produção de petróleo.