Na nota divulgada, a TAP adianta que transportou no ano de 2019 um total de 17,05 milhões de passageiros, o que representa um aumento de 1,29 milhões de passageiros, traduzindo-se num crescimento de tráfego de 8,2% face ao ano anterior.

Em dezembro, a companhia transportou 1,3 milhões de passageiros, o que é também um “novo recorde histórico para este mês, e cresceu 14% face a dezembro de 2018″, refere.

Já a taxa de ocupação dos voos da TAP foi de 80,1%, refere.

“Os indicadores de tráfego da TAP registaram uma evolução muito positiva nos últimos meses do ano, após um primeiro trimestre com sinais de abrandamento, o que permitiu encerrar 2019 com crescimento em todos os principais indicadores”, resume a companhia liderada por Antonoaldo Neves.