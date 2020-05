Numa tarde em que estiveram na ordem do dia três projetos, do PCP, PEV e PAN, houve uma divisão entre a esquerda e a direita, num debate em que o PS juntou argumentos aos do PSD e CDS.

João Cotrim Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal (IL), apontou aos comunistas e bloquistas para ironizar, 202 anos depois de Karl Marx, ele “continua vivo no espírito do PCP do Bloco” e até de “alguns jovens turcos no PS”.

Ao PCP, “só interessam duas classes, a classe dos comunistas e do Estado” e “os portugueses comuns do outro”, afirmou, acusando os comunistas de já não seguir a regra de proibir a distribuição de dividendos quando se trata do Estado.

“Todos os portugueses têm os mesmos direitos a começar o direito aos frutos do seu esforço”, concluiu, no meio de vozearia e protestos do lado esquerdo do hemiciclo, onde se sentam deputados do PCP e BE.

Os objectivos de PCP, PEV e PAN, com os seus projetos, foram sendo apresentados em breves intervenções.

“A proposta visa essencialmente garantir que não há distribuição de dividendos na banca, nas grandes empresas e nos grupos económicos”, disse Duarte Alves, deputado do PCP, que alertou para a necessidade de investimento, público, mas também privado.

Para isso, disse, é preciso que se evite a distribuição de dividendos de forma a não descapitalizar as empresas.

Pelo Partido Ecologista “Os Verdes”, o deputado José Luís Ferreira sublinhou que, independentemente das recomendações do Banco de Portugal quanto à banca, “fará todo o sentido elevar essas recomendações para um patamar vinculativo” através de uma lei.