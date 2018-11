O ministro das Finanças, Mário Centeno, disse esta sexta-feira no parlamento que as cativações atingiram um valor próximo de 500 milhões de euros em 2018, remetendo para "os próximos dias" o montante referente ao próximo ano.

O governante respondia aos deputados dos vários partidos que hoje o questionaram sobre este valor, com o deputado do PSD Duarte Pacheco a considerar que o "cognome" do ministro das Finanças é “Mário, o cativador”.

Duarte Pacheco considerou que o OE2019 "é manhoso" e pouco transparente, exigindo saber o valor das cativações, mas Mário Centeno não respondeu, acusando antes o partido de apresentar "propostas desesperadas e propostas de outros partidos, porque são o contrário do que sempre defendeu".

O tema voltou no entanto ao debate com a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua a defender que "o Governo inscreve uma meta no orçamento para cumprir outra", insistindo no valor das cativações para 2018 e 2019.

Na resposta, o ministro das Finanças disse então que as cativações do Orçamento do Estado para 2018 são “muito próximas de 500 milhões em linha com cativações ao longo do tempo em Portugal”, acrescentando que para 2019 ainda não tem números mas que serão apresentados nos "próximos dias”.

Também o deputado do CDS João Almeida quis saber se haverá "outro ano extraordinário de cativações".