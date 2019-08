O ministro, em declarações aos jornalistas, em Monsaraz, no concelho de Reguengos de Monsaraz (Évora), quis “sublinhar” os “números hoje divulgados da execução orçamental até ao mês de julho”, os quais “continuam a mostrar o processo de consolidação orçamental típico que tem acontecido em Portugal nos últimos quatro anos”.

“Temos uma execução do lado da despesa com a despesa primária a crescer 3,2%, totalmente em linha com aquilo que é o Orçamento do Estado (OE) aprovado em outubro do ano passado na Assembleia da República, e temos a receita fiscal a crescer, felizmente, acima daquilo que eram as projeções do Governo”, destacou.

E, segundo Mário Centeno, é “felizmente” porque esses números “mostram a resiliência da economia portuguesa naquilo que são as suas vertentes principais, quer nas exportações, quer no investimento, quer no consumo privado”.

Centeno, que é também presidente do Eurogrupo, falava aos jornalistas depois de o ministério que lidera ter publicado um comunicado que antecede a síntese de execução orçamental que será publicada ainda hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

No comunicado, o Ministério das Finanças indica que o défice das administrações públicas se fixou em 445 milhões de euros até julho, representando uma melhoria de 2.239 milhões de euros face ao mesmo período de 2018.