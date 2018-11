“O Governo está mesmo disponível para discutir com o PEV, dentro do contexto da discussão na especialidade, a revisão da meta dos biocombustíveis”, disse o ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, que falava numa audição conjunta das comissões de Economia e de Ambiente, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

Respondendo a questões feitas pela deputada ecologista Heloísa Apolónia, o governante notou que esta foi “uma proposta que surgiu numa altura em que o Ministério do Ambiente ainda não tutelava a Energia”.

“Com certeza que o Governo está disponível para olhar para ela”, assegurou.

Ainda assim, ressalvou que “a meta de obrigatoriedade é de 10% em 2020 e essa não tem discussão”.

“Se a discutirmos, não a vamos cumprir”, adiantou.