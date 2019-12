"O Bloco de Esquerda já identificou as suas prioridades: Continuidade na reposição de rendimentos, com a política salarial e fiscal a andarem a par para garantir mais rendimentos às pessoas; confirmação no caminho de recuperação de direitos; e assegurar que bens de primeira necessidade, caso da energia, deixam de ser tão onerosos como atualmente. É conhecido também das dificuldades que encontrámos", salientou Pedro Filipe Soares, tendo ao seu lado os deputados do Bloco de Esquerda Jorge Costa e Mariana Mortágua.

Pedro Filipe Soares escusou-se a entrar em mais detalhes, apenas adiantando que o Bloco de Esquerda "aguarda que haja da parte do Governo uma abertura para avançar em diferentes" domínios.

PCP não adianta se aprovará o Orçamento socialista

O líder parlamentar do PCP, João Oliveira, descreveu a reunião como “uma abordagem geral das questões do Orçamento do Estado”, sem que tenha havido qualquer resposta concreta às matérias que o partido identificou como prioritárias.

Questionado sobre se nesta reunião houve alguma informação que possa definir o sentido de voto do PCP em relação ao documento, o líder comunista respondeu: “Não, não houve qualquer avanço relativamente a isso (…) Terá de haver inevitavelmente alguma resposta às questões que temos colocado, não estávamos à espera que fosse nesta reunião que tivesse um desfecho, mas terá de ser até segunda-feira que o Governo terá de nos dar resposta”, afirmou.

“Da parte do PCP tem de haver conteúdo concreto que justifique o voto a favor, nos últimos quatro anos não foi diferente. Se o Orçamento do Estado não corresponder a isso, a nossa apreciação terá de ser diferente”, afirmou.

João Oliveira reiterou as discordâncias do PCP com as opções do Governo em relação a matérias como a gestão do défice ou o serviço da dívida, ao invés de utilizar as verbas disponíveis para “reforçar o setor produtivo ou a rede de creches”.

Diz que disse: CDS-PP diz que Centeno diz que proposta do Governo bate certo com esboço entregue em Bruxelas

"Aquilo que nos foi transmitido é que este cenário [da proposta de Orçamento] é condizente com o cenário que anteriormente já tinha sido apresentado pelo Governo e que foi reportado a Bruxelas. Foi-nos dito que coincidia com o esboço [de Orçamento para o próximo], mas vão ter que perguntar isso ao senhor ministro [Mário Centeno]", declarou a líder parlamentar do CDS-PP.

Cecília Meireles foi a quarta líder a falar aos jornalistas depois do seu encontro com o ministro das Finanças.

No projeto de plano orçamental entregue em Bruxelas, com base em "políticas inalteradas", o Governo antecipou que o défice fique este ano em 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), menos uma décima do que o previsto no Programa de Estabilidade 2019-2023, apresentado em abril, prevendo para 2020 um saldo orçamental nulo, menos três décimas face ao excedente de 0,3% previsto no Programa de Estabilidade.

Ao quinto encontro, uma revelação: Os Verdes falam dos valores do excedente orçamental e do crescimento

O Governo prevê para o próximo ano um excedente orçamental de 0,2% e um crescimento de 2%, revelou o líder parlamentar do Partido Ecologista “Os Verdes”.

José Luís Ferreira disse ainda aos jornalistas que lhe foi transmitido que, para este ano, o executivo mantém a previsão do défice de 0,1%.

Ainda assim, o líder parlamentar do PEV não foi além disso. Em relação às propostas para o Orçamento, José Luís Ferreira disse mais ou menos o mesmo que os outros partidos.

“Vamos aguardar que o Governo entregue o documento para formular um juízo de valor e o nosso sentido de voto. Se considerarmos que o Orçamento dá resposta aos problemas do país e dos portugueses, certamente que votaremos a favor, se considerarmos que não, certamente votaremos contra”, afirmou o deputado ecologista.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 deverá ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, começando a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 09 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 06 de fevereiro.

*Com agência Lusa