As moratórias dizem respeito à suspensão de pagamento de prestações de créditos bancários (capital e/ou juros) por famílias e empresas, seja no âmbito da lei do Governo que impõe moratórias em crédito à habitação e crédito às empresas, seja no âmbito das moratórias privadas disponibilizadas pelos bancos para crédito hipotecário e crédito ao consumo.

Na terça-feira, em audição perante os deputados das comissões de Economia e de Orçamento e Finanças, o presidente executivo do BCP disse que o banco tem atualmente 80 mil moratórias de créditos (seja moratórias legais ou moratórias privadas), sendo que a totalidade do valor dos créditos abrangidos por essas moratórias ascende a 4,5 mil milhões de euros.

Apenas em clientes particulares há 55 mil moratórias, no montante de 2,3 mil milhões de euros, segundo Miguel Maya.

Já o Santander Totta tem, segundo disse na terça-feira o seu presidente, Pedro Castro Almeida, 70 mil moratórias em créditos no valor de 7,5 mil milhões de euros.

Já hoje, o presidente da CGD afirmou que o banco público tem cerca de 30 mil pedidos de moratórias de créditos, no âmbito da lei do Governo, dos quais 20 mil pedidos de moratórias em créditos de particulares (créditos à habitação), no valor de 1,4 mil milhões de euros, e cerca de 10 mil pedidos de moratórias de empresas (créditos de empresas), no valor de cerca de mil milhões de euros.

O gestor não indicou, contudo, os pedidos que a CGD tem ao abrigo das moratórias privadas.

Questionado sobre a CGD ter menos moratórias de crédito do que outros bancos, Macedo disse que a própria CGD está a analisar o motivo pelo qual sendo o banco líder no crédito à habitação não teve mais pedidos de moratórias em crédito à habitação, avançando que poderá estar relacionado com a base média de clientes da CGD não ter sido afetada no emprego, por serem mais pensionistas e funcionários públicos.