O especialista mencionou que o mês de março já tinha apresentado resultado negativo.

“Agora, em abril, vemos um espalhamento, com quedas de magnitudes históricas, de dois dígitos, em todas as categorias económicas e em 22 das 26 atividades pesquisadas”, salientou Macedo.

Entre as atividades, o pior recuo veio do setor de fabricação de veículos automotores (-88,5%), muito pressionado pelas interrupções da produção em várias fábricas do país.

Também registaram impactos negativos da pandemia os fabricantes que atuam com metalurgia (-28,8%), produtos de borracha e de material plástico (-25,8%) e máquinas e equipamentos (-30,8%).

Outros recuos relevantes vieram das atividades de derivados do petróleo e biocombustíveis (-18,4%) e bebidas (-37,6%)

Já a fabricação de produtos essenciais registou alta no Brasil.

Este foi o caso de produtos alimentícios (3,3%) e produtos farmoquímicos e farmacêuticos (6,6%), que voltaram a crescer após recuarem em março 1% e 11%, respetivamente.

Perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal também subiram (1,3%), enquanto o setor extrativo ficou estável.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro já houve o registo de 555.383 casos confirmados e 31.199 mortes desde que o novo coronavírus foi detetado no país, no final de fevereiro.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 380 mil mortos e infetou quase 6,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.