A ideia foi assumida por três ‘chefs’ portugueses que lideram restaurantes independentes – de cozinha de autor e sem estarem enquadrados em grandes grupos de restauração -, no arranque do primeiro dia do evento virtual “The Power of Food”, dedicado ao debate sobre o futuro da restauração, promovido pelos organizadores do evento Sangue na Guelra.

Ainda sem data certa para a reabertura dos restaurantes, para Alexandre Silva (“Loco”, uma estrela Michelin, “Fogo” e “Alexandre Silva no Mercado”, em Lisboa), Hugo Brito (“Boi Cavalo”, Lisboa) e Vasco Coelho Santos (“Euskalduna Studio” e “Semea by Euskalduna”, Porto) a palavra do momento é “prudência”, após a crise desencadeada pela covid-19 e que descrevem como “uma bomba” que caiu sobre os seus negócios.

“Como estamos na guerra, estamos atentos a tudo. Somos mais prudentes e cautelosos”, disse Alexandre Silva, intervindo no debate, com transmissão em direto nas redes sociais e YouTube.

Desta situação, Alexandre Silva retirou uma lição: “Aquilo que pensávamos que era o futuro estava errado. Pensávamos que era investimento e que os governantes nos apoiavam e quase que impingiam isso. Hoje temos de pensar de forma completamente diferente”, comentou.