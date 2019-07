A partir das 09:00, o relatório será debatido pelos deputados, com cada grupo parlamentar a ter direito a cinco minutos.

O deputado relator, João Almeida (CDS-PP), e o presidente da comissão de inquérito, Luís Leite Ramos (PSD), terão também direito a cinco minutos de intervenção antes do início da discussão entre os partidos.

As intervenções de hoje não influenciam a votação já efetuada em sede de comissão parlamentar de inquérito, tendo lugar apenas o debate, que ocorre no último dia de trabalhos do plenário nesta legislatura.

Os deputados aprovaram o relatório da comissão às 21:20 de quarta-feira, depois de quase oito horas de debate e votações, incluindo duas horas à porta fechada.

Esta foi a primeira comissão parlamentar à banca em que o relatório final foi aprovado por unanimidade.

As principais conclusões da II Comissão de Inquérito à Recapitalização e Gestão da CGD cerram fileiras contra o Banco de Portugal, que falhou na supervisão, criticam a gestão do banco, que não foi sã nem prudente, a administração de Santos Ferreira, a falta de atenção de sucessivas tutelas e a responsabilidade política do Governo de José Sócrates no “período mais crítico de 2005-2008″.

Referem ainda que, na comissão, entre os depoentes, houve um grupo de poder que se encobriu, usando estratagemas como concertação de narrativas e falta de memória para encobrir más práticas de crédito.