A REN -- Redes Energéticas Nacionais encaixou 4 milhões de euros com a venda de todas as ações do capital social da REN Portgás GPL à ENERGYCO II, segundo comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No documento divulgado hoje, a REN revela que “a transação terá um impacto estimado de aproximadamente 4 milhões de euros nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo REN e que o preço recebido pela venda das ações representativas da totalidade do capital social da REN Portgás GPL, S.A. à ENERGYCO II, S.A. corresponde a um encaixe financeiro de 4 milhões de euros”. Na segunda-feira, a REN anunciou que a sua subsidiária REN Portgás Distribuição alienou todas as ações do capital social da REN Portgás GPL à ENERGYCO II, mas não revelava o valor do negócio. No comunicado, a REN lembrava ainda que “tem como estratégia focar-se em negócios regulados e, nesse sentido, decidiu alienar o negócio de gás de petróleo liquefeito (GPL) que adquiriu aquando da aquisição da EDP Gás em 2017″.