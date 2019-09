Em conferência de imprensa tida em Ponta Delgada, o presidente do conselho de administração da SATA, António Teixeira, adiantou ainda que o prejuízo da SATA Air Açores, que faz as ligações entre as nove ilhas do arquipélago, foi de 2,5 milhões de euros.

"Os resultados obtidos ficaram aquém do esperado", reconheceu o gestor, atribuindo tal a "fatores externos e circunstanciais" e também uma "consequência da fase de estabilização operacional" em que se encontra o grupo.

Os voos operados em regime de ACMI (regime de aluguer de aeronave com tripulação) "por mais tempo que o esperado", a "imobilização prolongada" da aeronave Airbus A320 e diversas "manutenções não planeadas" são alguns dos motivos que levaram ao depreciar das contas.

No que refere a lugares oferecidos entre janeiro e junho, estes foram de 509 mil, número semelhante ao de 2018, mas houve uma "melhoria de 6,7% na taxa de ocupação", com "quase mais 10% que os lugares utilizados" em igual período de 2018.