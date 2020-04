De acordo com os dados hoje divulgados pela Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros da Comissão Europeia, na zona euro o sentimento económico caiu 27,2 pontos, para os 67,0 pontos, e na UE o recuo foi de 28,8 pontos, para os 65,8, face a março, quando tinha sido já registada uma queda no indicador.

Os valores mínimos do sentimento económico foram registados em março de 2009: 65,5 na zona euro e de 65,2 na UE.

O indicador das expectativas de emprego, um dos componentes do sentimento económico, colapsou para o seu valor mais baixo de sempre: -30,1 pontos para os 63,7 na zona euro e -31,2 pontos para os 63,3 na UE.

Considerando as maiores economias da área do euro, o sentimento económico recuou em todas, com maior expressão na Holanda (-32,6 pontos), Espanha (-26,0), Alemanha (-19,9) e França (-16,3), não tendo sido recolhidos dados em Itália devido ao confinamento rigoroso imposto devido à pandemia da covid-19.