O Sporting contará com cerca de 3.600 adeptos no jogo de quinta-feira com o Atlético de Madrid, para a Liga Europa de futebol, que irá mobilizar 1.200 agentes, informaram hoje as autoridades espanholas.

De acordo com o comunicado da delegação do governo de Madrid, o encontro, considerado de 'alto risco', deverá registar a presença de 53 mil espetadores no novo estádio Wanda Metropolitan, e terá elementos de praticamente todas as forças de segurança. O dispositivo será composto por membros da Polícia Municipal, Guarda Civil, Proteção Civil, Cruz Vermelha, vigilantes e auxiliares de segurança do Atlético de Madrid e, sobretudo, da Polícia Nacional, com unidades de intervenção rápida, brigada móvel e canina. As autoridades consideram o jogo da primeira mão dos quartos de final entre o Atlético de Madrid e o Sporting de 'alto risco' e recomendam aos espetadores que compareçam com antecedência, utilizando preferencialmente os meios de transporte públicos, e que não transportem objetos proibidos. O acompanhamento dos cerca de 3.600 adeptos leoninos em Madrid será monitorizado e acompanhado pelas forças policiais até ao estádio Wanda Metropolitan, que irá apresentar uma lotação de 53 mil lugares, de um total de 68 mil possíveis. O Sporting defronta o Atlético de Madrid pelas 20:05 de quinta-feira (21:05 locais), no Wanda Metropolitan, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, que será dirigido pelo árbitro russo Sergei Karasev. Ainda hoje, o treinador Jorge Jesus, pelo Sporting, e Diego Simeone, do Atlético de Madrid, farão as habituais conferências de imprensa de antevisão do encontro.