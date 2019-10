“Vamos intensificar a operação no Brasil, [que] já é muito intensa, [já que] a TAP é o maior operador entre o Brasil e a Europa (…). Vamos ter mais voos para as mesmas dez cidades brasileiras e no futuro podemos estender a outras cidades”, afirmou Miguel Frasquilho.

“Vamos introduzir os aviões novos de longo curso, já introduzimos para Angola e vai ser introduzido no final deste mês para Moçambique. Isso melhora imenso as condições em que os nossos passageiros podem ser servidos a bordo”, explicou.

Miguel Frasquilho salientou que foram abertas “com grande sucesso três novas rotas para os Estados Unidos”, uma “expansão para o mercado norte-americano que não vai ficar por aqui, já que está prevista uma intensificação para o próximo ano”.

Ou seja, concluiu, estão previstos “novos destinos para a América do Sul e para África, e a Ásia lá surgirá, num prazo mais longo, certamente”.