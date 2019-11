A empresa dá conta, assim, da sua “intenção de lançar uma oferta dirigida a investidores institucionais de obrigações sénior com o valor nominal agregado indicativo de 300 milhões de euros com maturidade em 2024 e taxa de juro a ser definida após o período da oferta”, lê-se na mesma nota.

A TAP indica ainda que “as receitas resultantes da oferta, se concluída”, serão para a “antecipação do reembolso de determinados empréstimos no âmbito do passivo existente da TAP e extensão do respetivo prazo médio de maturidade”, bem como para o “pagamento de comissões e despesas relacionadas com a oferta das obrigações”.

A TAP não dá mais detalhes concretos sobre a operação, salientando que o anúncio “não constitui e não constituirá, em nenhuma circunstância, uma oferta pública nem um convite ao público relativamente a qualquer oferta na aceção do regulamento dos prospetos ou do Código dos Valores Mobiliários”.

A empresa revela, em seguida, que “a oferta e comercialização das obrigações será efetuada ao abrigo de uma exceção à obrigação de produzir um prospeto para ofertas de valores mobiliários prevista do regulamento dos prospetos”.