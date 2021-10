A taxa de desemprego portuguesa descerá para os 6,5% no próximo ano, segundo as previsões do Governo elaboradas no âmbito do Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que foram divulgadas hoje.

"A taxa de desemprego em 2022 deverá descer para 6,5%, atingindo o valor mais baixo desde 2003", pode ler-se no 'site' do Governo dedicado ao OE2022. Os dados do desemprego para 2022 já tinham sido adiantados pelo Governo aos partidos em reuniões tidas na quarta-feira na Assembleia da República. Em 2020, primeiro ano marcado pela pandemia de covid-19, a taxa de desemprego em Portugal foi de 7,0%. Este ano, a taxa deverá baixar para os 6,8%, configurando uma revisão em baixa face ao projetado no Programa de Estabilidade (PE), que apontava para uma taxa de 7,3% em este ano (e 6,7% em 2022). "Ao nível do mercado de trabalho, estima-se que o emprego cresça 1,8% e 0,8% em 2021 e 2022, respetivamente, resultando na diminuição da taxa de desemprego para 6,8% em 2021 e para 6,5% em 2022", pode ler-se no relatório. Assim, o Governo prevê "um valor ligeiramente inferior ao verificado no período pré-pandémico (2019)" para a taxa de desemprego. Das restantes entidades que fazem projeções relativas à economia portuguesa, a mais otimista para este ano é o Banco de Portugal, que espera uma taxa de 6,8%, tal como o Governo. O Conselho das Finanças Públicas aponta a uma taxa de 7,3% e a OCDE de 7,4%, e a entidade mais pessimista é o Fundo Monetário Internacional (FMI), que em abril apontou para 7,7%. Quanto a 2022, o CFP apontou, em setembro, para uma taxa de desemprego de 6,9%, a OCDE (maio) para 7,0% e o FMI (abril) para 7,3%. O Governo entregou na segunda-feira à noite, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE22), que prevê que a economia portuguesa cresça 4,8% em 2021 e 5,5% em 2022. No documento, o executivo estima que o défice das contas públicas nacionais deverá ficar nos 4,3% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2021 e descer para os 3,2% em 2022. A dívida pública deverá atingir os 122,8% do PIB em 2022, face à estimativa de 126,9% para este ano. O primeiro processo de debate parlamentar do OE2022 decorre entre 22 e 27 de outubro, dia em que será feita a votação, na generalidade. A votação final global está agendada para 25 de novembro, na Assembleia da República, em Lisboa. O ministro das Finanças, João Leão, apresenta a proposta orçamental hoje, às 09:00, em conferência de imprensa, em Lisboa.