Este é o valor mais elevado desde o quarto trimestre de 2021, quando a taxa de poupança das famílias atingiu 10,9%.

Segundo as “Contas Nacionais Trimestrais por Setor Institucional” do INE, “este desempenho foi consequência do aumento de 2,3% do RDB [rendimento disponível bruto] (2,4% no trimestre anterior), superior ao crescimento de 1,6% do consumo privado”.

O gabinete de estatística ressalva que estes números estão em termos nominais, pelo que, no caso do consumo privado, a sua evolução é também influenciada pelo crescimento dos preços. Assim, em termos reais, o consumo privado aumentou 1,0% no ano acabado no 3.º trimestre de 2024.

O RDB nominal ‘per capita’ das famílias atingiu 18,0 mil euros no 3.º trimestre de 2024, uma subida de 2% face ao trimestre anterior, enquanto as remunerações ‘per capita’ atingiram 12,8 mil euros, mais 1,9% do que no trimestre anterior.

Já o RDB ajustado ‘per capita’, que inclui o valor dos bens e serviços adquiridos ou produzidos pelas Administrações Públicas e que se destinam ao consumo das famílias, aumentou 1,3% no 3.º trimestre de 2024, após um crescimento de 1,2% no trimestre anterior.

O consumo final real ‘per capita’ aumentou 0,8% no 3.º trimestre de 2024 (0,5% no trimestre anterior), destaca o INE.