A empresa do multimilionário Elon Musk explicou que o seu progresso no primeiro semestre do ano a posiciona para o sucesso no segundo semestre, à medida que a produção continuar a melhorar.

A fabricante anunciou ainda que já escolheu o local para instalar a sua segunda fábrica de montagem nos Estados Unidos, embora não tenha divulgado o local.

A zona de Austin, no Texas, era considerada a favorita, mas Tusla, no Oklahoma, é também uma possibilidade.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 617.500 mortos e infetou mais de 15 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (142.312) e mais casos de infeção confirmados (mais de 3,9 milhões).