Mas o mais folclórico será, talvez, o Presidente, dono e senhor da Bielorússia, o inimitável Alexander Lukashenko, que mistura o autoritarismo estilo Putin com uma postura machista género Bolsonaro – homem que é homem não tem medo duma gripe. Lukashenko, tal como Bolsonaro, faz questão de promover frequentar e grandes ajuntamentos de público, enquanto afirma que a pandemia é “uma psicose”. O resultado, como relata o “The Guardian”, é que o combate à doença tem sido feito por ONGs e grupos criados ad hoc para suprir a completa ausência do Estado. O sistema de saúde da Bielorrússia é, digamos, precário, e há falta de tudo mesmo para a gestão corrente, quanto mais uma emergência. Foram os particulares que juntaram quase 115 mil euros e compraram milhares de ventiladores e equipamentos para o pessoal médico. No mercado negro, uma máscara das mais simples custa 14 euros.

Lukachenko já um autocrata há muito tempo; Bolsonaro, que pensa como ele, ainda é contido por um sistema constitucional – corrupto e ineficaz, mas com eleições, imprensa livre e os demais benefícios da democracia liberal. O Presidente brasileiro ainda não percebeu as oportunidades autoritárias que a pandemia pode proporcionar, mas tem exercido o poder que a Constituição presidencialista lhe dá para obrigar o país a funcionar em pleno, sem preocupações de saúde. Mesmo com mais de dois mil mortos, 30 mil casos confirmados (os números sobem diariamente, já se sabe) e o receio de que o número de infectados seja colossal, Bolsonaro discordava da política pró-prevenção do seu ministro da Saúde, Henrique Mandetta, e acabou por demiti-lo, substituindo-o por Nelson Teich, um oncologista sem experiência sanitária mas mais dócil.

Numa postura que podia fazer parte do programa “Gente que não sabe estar”, Bolsonaro afirmou recentemente que “o Governo não pode estar a pagar por muito tempo o auxílio aos pobres”.

Claro que o mais famoso ditador que tem usado o drama provocado pelo coronavírus para consolidar o seu poder é Xi Jinping. O prócere chinês “controla a narrativa”, como se diz agora, de acordo com os seus interesses, que são os interesses do Partido e os interesses da China.

Nada que não se esperasse de um Presidente vitalício.

Muito mais interessante, do ponto de vista de tomada do poder, é o caso de Viktor Orban, o primeiro-ministro da Hungria. Mais interessante porque se dá dentro do espaço europeu, democrático e consensual, e porque é um caso típico de aproveitamento do mal para consolidar a autoridade.

Desde 2011, quando o seu partido de direita, Fidesz, ganhou uma confortável maioria parlamentar, Orban tem vindo a consolidar o poder através de pequenos passos, para não perder os fundos generosos que recebe da União Europeia. E, sempre que a UE franzia o sobrolho, fingia que voltava atrás, sem realmente voltar. Aos poucos tomou conta da comunicação social e escolheu os juízes certos para o Tribunal Constitucional, sempre mantendo os húngaros unidos num fervor patriótico contra os imigrantes em geral e os muçulmanos em particular.

Agora, apesar da Hungria não ter mais do que 1800 casos e 156 mortos, numa população de dez milhões de habitantes, usou o estado de emergência para governar por decreto por tempo indefinido. E um dos primeiros decretos determina que ninguém pode publicar ou publicitar notícias que sejam prejudiciais à luta contra a pandemia – sendo que qualquer opinião contra ele prejudica essa luta.

O mesmo está a acontecer na Polónia, onde Partido Lei e Justiça (dos famigerados irmãos Kaczynski) tem seguido a mesma linha, com tons religiosos, tirando partido do forte catolicismo da população. Por exemplo, em Dezembro, proibiram os juízes de seguir as decisões dos tribunais europeus e agora excluíram do lockdown as igrejas, para que as pessoas possam ir pedir alívio ao Altíssimo. Fala-se que se vão aliar ao partido da extrema-direita, Konfederacja, que teve 1.2 milhões de votos nas eleições de Outubro.

Em ambos os casos, a União Europeia, emasculada e sempre hesitante, não tem passado de admoestações e ameaças. Não quer ter ditaduras no seu seio, mas também não quer perder membros...

Estes são apenas alguns exemplos de como a pandemia está a favorecer o autoritarismo. Estranhamente, os partidos de direita autoritária europeus têm estado muito calados. Onde anda a senhora Le Pen? E Matteo Salvini, derrotado em 2019, quando se preparava para ser primeiro-ministro? Em que buraco se escondeu Steve Bannon o guru deles todos?

Tudo indica que quando a poeira assentar – isto é, a pandemia passar a ser uma gripe, com remédios e vacinas – muitas das saudáveis liberdades que certos países tinham como garantidas também se terão transformado em doenças crónicas.