Modelos matemáticos que prevêem o crescimento exponencial dos casos de Coronavírus no nosso país já há muitos. O que falta prever é como é que o nosso comportamento vai evoluir ao longo dos dias em que estivermos fechados em casa. Atentem então a estas previsões idiotas.

Em primeiro lugar, vamos olhar para o entretenimento. Têm sido divulgados inúmeras listas de filmes e séries que devemos ver durante a quarentena. Contudo, nem toda a gente consegue ser o Rui Pedro Tendinha, por isso a minha previsão é a de que as pessoas em breve comecem a ver filmes muito maus. Inicialmente, dedicar-se-ão a boas películas, mas a falta de frescura mental rapidamente levará o cidadão a optar exponencialmente por conteúdos piores.

17-3 Um bom filme 18-3 Um filme assim-assim 19-3 Um filme médio 20-3 Um bom filme que já vimos 5 vezes 21-3 Uma comédia do Adam Sandler 22-3 Um mau filme que já vimos 10 vezes 24-3 Um filme português

Cá está. Se não forem tomadas as medidas necessárias, é até provável que na próxima terça-feira já estejamos a ver filmes portugueses.

Em segundo lugar, atentemos à alimentação. Com a despensa cheia e mão de obra disponível, os portugueses vão começar por caprichar na cozinha. Porém, ao longo da semana o desleixo vai invadir o espírito das mães e pais deste país.

17-3 Coq au vin e sopa de cebola francesa; petit gateau com coulis 18-3 Bacalhau à Brás 19-3 Arroz com salsichas 20-3 Ovos mexidos 21-3 Duas latas de atum 22-3 Pão com patê de sardinha 24-3 Três bolachas Torrada e um wrap de papel higiénico

Seguimos para o convívio com a descendência. Com os filhos em casa, é natural que os primeiros dias sirvam para levar a cabo atividades arrojadas que normalmente não seriam possíveis, levando ao fortalecimento do vínculo pais-filhos. No entanto, à medida a que a semana avança, dificilmente conseguirão suportar a insaciável necessidade de diversão dos mais pequenos.

17-3 Uma peça de teatro de família 18-3 Fazer vários bolos com o filho 19-3 Jogar Playstation, deixando-o ganhar 20-3 Mandar uma bola para o filho ir apanhar 21-3 Ensiná-lo a cuspir longe na varanda 22-3 Jogar o jogo do sério durante 9 horas 24-3 Fechá-lo na despensa

Depois, temos a questão das tarefas domésticas. É aconselhado comunicar à empregada que fique em casa, mantendo o pagamento do salário, mas como é que se compensa a falta dela? As minhas previsões são de que os standards de limpeza começarão bastante altos, mas rapidamente a vossa habitação iniciará um processo de pardieirização.

17-3 Agora sem empregada temos de limpar tudo 18-3 Agora sem empregada temos de pelo menos arrumar 19-3 Agora sem empregada temos de dar um jeitinho 20-3 Agora sem empregada no mínimo a sala tem de estar decente 21-3 Agora sem empregada, vá, temos de pôr o lixo na rua 22-3 Para quê arrumar a casa, se não temos visitas? 24-3 Ao contrário da idade média, hoje temos sorte de não ter fezes em casa

Por último, importa abordar a relação com o cônjuge. Permitam que o gráfico fale por si.

17-3 Bom dia, amor da minha vida! 18-3 Bom dia, amor. 19-3 Oi, querido. 20-3 Olá. 21-2 Tão. 22-3 Hm. 24-3 F***-se, este gajo outra vez?

