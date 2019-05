Há meia dúzia de dias, quando me preparava para deixar o hotel onde estava hospedada em Braga, passou um pequenote com cinco anos no máximo e, apontando na direcção do céu, exclamou: “Olha, está ali a bandeira de Portugal. E a azul, de onde é?”, perguntou aos pais. O pai, uns metro à frente, nem ligou. Como teimava, foi a mãe a responder: “É da União Europeia”. Curiosa, a criança insistiu: “E porque é que está ali?” “Porque Portugal está na União Europeia”, tornou a mãe à sétima investida do miúdo. Fiquei a pensar no que acontece entre este tempo em que ansiamos conhecer tudo o que nos rodeia e mais além e aquele em que não queremos saber de nada e imergimos na apatia. Talvez a culpa esteja na impaciência das respostas.

As eleições para o Parlamento Europeu estão aí e não se fala de política europeia. Os debates televisivos são medonhos e pouco esclarecedores, uma gritaria infernal. Fora deles, os cabeças-de-lista de cada partido optam pela trica e pela política doméstica - o mais longe que viajam é até aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, ainda assim para andar para trás, num chorrilho de acusações mútuas. E ficamos reduzidos a coisa nenhuma, quando é na União Europeia que se decide uma boa parte da vida dos cidadãos. Depois, queixem-se da abstenção.

O último Eurobarómetro mostra que apenas 17% dos eleitores portugueses diz ser “extremamente provável” votar nestas eleições - alguns especialistas independentes europeus falam numa taxa de participação global ainda mais baixa: 14%. Em Portugal, e no caso dos jovens, apenas 3% prometem votar. Portugal está, ex aequo com a Croácia, na lista dos três países com mais a baixa expectativa de participação eleitoral - à sua frente apenas a República Checa (10%) e a Itália (16%). Pudera.

As pessoas não vão votar porque, dizem, “nada muda”. Não sou eu que digo, é o inquérito, feito com base em entrevistas presenciais a 27 973 cidadãos dos 28 Estados-membros (1004 portugueses). A segunda razão apresentada para não ir às urnas é falta de confiança no sistema e, logo depois, a indiferença, ou seja, “nenhuma razão”. É impossível dissociar estas respostas do comportamento político a que vimos assistindo, que me parece completamente irresponsável.