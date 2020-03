Esta crónica é sobre o coronavírus. Porquê? Porque se fosse sobre qualquer outro assunto, não teria visualizações. Por isso, achei por bem escrever sobre o coronavírus e resolvi deixar isso bem explícito no título desta crónica, para as pessoas saberem que este texto é sobre o novo coronavírus.

Tenho conhecimentos ou habilitações que me permitam acrescentar alguma coisa ao tema do coronavírus, além das centenas de artigos e notícias que povoam todos os jornais e serviços noticiosos? Nem por isso. Sou médico, epidemiologista ou cientista? Não. Sou engenheiro? Por acaso sou, mas não da área da genética, mas sim de informática, o que me confere um nível de conhecimento e formação ao nível de coronavírus muito próximo do zero.

Então porque reservei eu este meu espaço de opinião num respeitado jornal para falar do coronavírus? Por dois motivos: o primeiro é que gosto que as minhas crónicas estejam sempre no top dos artigos mais lidos; segundo, prezo a entidade que me paga e sei que a eles dá jeito que esta crónica tenha o máximo de cliques possíveis e, nestes dias, o tema que bate é coronavírus.

Reparem que até estou a repetir a palavra coronavírus o máximo de vezes possível para efeitos de SEO, que para quem não sabe tem a ver com o algoritmo utilizado nos motores de busca, mas sobre isso não vou estar aqui a falar que é algo que eu até domino e seria estranho eu, como cronista de jornal, estar a falar de coisas que realmente percebo e para as quais tenho formação e experiência profissional. Destoaria do panorama nacional. Voltando ao coronavírus, quais as melhores formas de evitar ser infectado? Não faço ideia, mas esta frase "quais as melhores formas de evitar ser infectado" será bastante pesquisada no Google e, assim, mais uma vez ganho umas posições. Será que a epidemia vai matar muita gente? Não sei, mas fica esta também que pode dar jeito.