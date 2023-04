"Quando seria uma boa altura para…?" é uma poderosa frase que pode ajudar a garantir que as suas ideias sejam ouvidas. Quando pedimos a alguém para considerar a nossa proposta numa altura conveniente para ambos, estamos a demonstrar respeito pelo tempo da outra pessoa e a aumentar a probabilidade de uma resposta positiva. Esta é, sem dúvida, a abordagem que mais utilizo quando pretendo agarrar a atenção da outra pessoa.

Num ambiente profissional, é essencial que as suas sugestões sejam ouvidas para que possa fazer contribuições significativas para a empresa. No entanto, muitas vezes, os seus colegas e superiores hierárquicos têm agendas preenchidas e podem não ter tempo para ouvir atentamente as suas ideias. Nesse caso, a frase "Quando seria uma boa altura para discutir a minha proposta?" pode ser uma forma eficaz de conseguir agendar uma reunião e obter um feedback.

Imagine que tem uma ideia para um novo projeto na empresa onde trabalha, mas o seu supervisor está sempre ocupado e nunca tem tempo para ouvi-lo. Em vez de insistir constantemente e tentar marcar uma reunião sem sucesso, pode enviar-lhe um e-mail ou ligar-lhe e perguntar: "Quando seria uma boa altura para discutir a minha proposta para um novo projeto?". Desta forma, mostra que está consciente do tempo do seu supervisor e está disposto a agendar a reunião numa altura que lhe seja conveniente.

Para além disso, um dos principais benefícios desta frase é que ela ajuda a reduzir a resistência do outro. Quando perguntamos "Quando seria uma boa altura?", estamos a permitir que a outra pessoa tome a decisão de quando quer ouvir a nossa proposta, em vez de impor a nossa vontade sobre a dela. Isso pode ajudar a criar uma atmosfera mais colaborativa e a aumentar as hipóteses de sucesso.

Na vida pessoal, este conjunto simples de palavras também pode ser utilizado para garantir que as suas ideias sejam tidas em consideração. Imagine que quer propor um encontro a alguém que está sempre ocupado. Em vez de desistir e assumir que não tem hipótese, pode questionar: "Quando seria uma boa altura para marcarmos um encontro?". Desta forma, demonstra que está disposto a trabalhar em conjunto para encontrar uma altura que seja conveniente para ambos. Adote esta abordagem numa próxima tentativa e compare os resultados.

Em qualquer dos casos, certifique-se que, quando obtém uma resposta, se esforça para marcar (e não faltar) de acordo com o que foi sugerido pela outra pessoa, isto para conseguir manter o controlo da conversa em causa.

Confie em mim, esta é uma ferramenta extremamente poderosa que pode ajudá-lo a garantir que as suas ideias sejam ouvidas e consideradas. É essencial demonstrar respeito pelo tempo dos outros e, ao mesmo tempo, estar disposto a trabalhar em conjunto para encontrar uma altura que lhes seja conveniente. Com este simples truque, pode aumentar significativamente a probabilidade de obter uma resposta positiva e garantir que as suas ideias sejam ouvidas e percebidas.

Já agora, depois de se reunir com a pessoa, por favor, não pergunte “O que achou daquilo que eu disse?”. Esta interrogação só levará a outra pessoa a indicar pontos negativos e a expressar preocupações. Em vez disso, questione “Então, o que lhe agrada nisto?” e veja como a pessoa só falará motivos positivos.

Ainda tem dúvidas? Nada como testar e comparar os resultados obtidos.